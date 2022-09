Aggressive fugle bekymrer stjernerytter ved VM i cykling

Dyrlægen opfordrer tilskuere i området omkring ruten til at gå i stedet for at løbe for at undgå angreb fra skaderne.

Ifølge AFP omkom en 76-årig cyklist i Wollongong i 2019, da han forsøgte at undvige en skade, kørte ind i en hegnspæl og styrtede.

Både mænd og kvinder kører søndag enkeltstart ved VM. Danmark stiller med Magnus Cort, Mikkel Bjerg, Julie Leth og Emma Norsgaard.

Onsdag afvikles mixed relay, som er en stafet for blandede hold, mens der næste weekend er linjeløb for kvinder lørdag og mænd søndag.