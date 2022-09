Holdejer truer UCI med retssag i tilfælde af nedrykning

Adams forudser, at han kan tabe millioner i tabte sponsorater.

- Hvis jeg viser, at de (UCI, red.) ikke følger reglerne konsekvent, tror jeg, at jeg har en god sag.

I fredags understregede unionen, at der ikke bliver ændret på reglerne, som hold, ryttere og løbsarrangører i sin tid var med til at vedtage.

Fristen for at samle point er 18. oktober.

Før sæsonens sidste løb flere hold i fare for at rykke ned. Ud over Israel-Premier Tech flirter Lotto Soudal, Movistar, EF, Cofidis og BikeExchange med grænsen. To af dem rykker ned og kan dermed ikke være sikker på at deltage i sæsonens største løb.

Slutspurten i pointindsamlingen har fået hold til at holde ryttere hjemme fra det forestående VM i Australien, fordi de i stedet skal jagte point andre steder.