Ung hollænder tog spurtsejr og føring i Danmark Rundt

Etapens dramatiske hændelse kom 60 kilometer fra mål, da et stort styrt midt i feltet på de smalle sjællandske landeveje splittede feltet i to.

Udbrydergruppen, hvor de fire danskere havde rystet de to udenlandske følgesvende af tidligere, fik lidt mere luft. Fra at forspringet var skrumpet til under et minut, nåede det lige op over to minutter igen.

Så havde feltet fået samling på tropperne igen, og der blev igen kortet af den virtuelle line til de fire i front.

Med omkring 35 kilometer til mål nåede rytterne frem til målbyen Køge. Her ventede tre omgange på en små 11 kilometer lang rundstrækning i og omkring byen.

Forspringet var nede på godt et halvt minut, og energitanken var ved at være tom for de fire i front.