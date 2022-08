Egan Bernal gør comeback i Danmark Rundt efter ulykke

Seks uger efter ulykken viste billeder på sociale medier dog, at Bernal allerede var tilbage på cyklen, og siden har han kæmpet for at bygge formen op til cykelløb på højeste niveau.

- Efter det, jeg var ude for i januar, er det her det øjeblik, jeg har ventet på - at køre med mine holdkammerater igen. Jeg kan ikke understrege nok, hvor hårde de seneste otte måneder har været for mig, både fysisk og mentalt, siger han til holdets hjemmeside.

- Den dag (med styrtet, red.) og rejsen, jeg siden har været på, vil altid være en del af mig. Det er noget, man aldrig glemmer.

Bernal var ikke på den foreløbige startliste, som arrangørerne af det danske løb sendte ud tidligere mandag.

Det var den tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski og tidligere Tour-vinder Geraint Thomas til gengæld.