Belgisk komet ser stadig Pogacar som verdens bedste

Første gang, Tadej Pogacar blev knækket, var på etapen med mål på Col du Granon. Her blev det afgørende, at Jumbo-Visma med utallige angreb sled sloveneren op allerede på den næstsidste stigning, Col du Galibier.

Senere i Tour de France blev Tadej Pogacar sat, da Wout van Aert satte et hidsigt tempo op mod Hautacam, hvor Vingegaard senere gjorde arbejdet færdigt.

Men selv om Tadej Pogacar blev slået i det samlede klassement, så viste han høj klasse, mener Remco Evenepoel.

- Han brød ikke rigtig sammen. Han tabte bare tid to gange, hvilket kan ske for alle. Man kan ikke tale om, at han havde et dårligt Tour de France. Han vandt tre etaper, blev toer samlet og vandt den hvide ungdomstrøje.