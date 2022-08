Mikkel Bjerg fortsætter på Pogacars hold i to år mere

Her imponerede Bjerg især på 17. etape i Pyrenæerne, selv om danskeren er bedst på flad vej.

Bjerg leverede så stærk en præstation på vej op ad stigningerne, at adskillige store navne måtte opgive at hænge på favoritgruppen.

Heriblandt løbets nummer tre, Geraint Thomas, der endte med at tabe mere end to minutter til Vingegaard og Pogacar på etapen.

- Wow, han lavede et vanvittigt stykke arbejde, når man tænker på, hvilken type rytter han er. Det er til at grine ad, at han kunne gøre så ondt på mig på en stigning. Fair play til dem, de gav det virkelig et skud, sagde Geraint Thomas efter etapen med henvisning til Bjerg og UAE’s offensive kørsel på etapen.