Søren Kragh bliver holdkammerat med van der Poel

Søren Kragh Andersen skifter fra næste sæson til Alpecin-Deceuninck.

Det skriver holdet onsdag på Twitter.

- Jeg er glad for at være hos Alpecin-Deceuninck i de næste to år. Vi har fælles mål, og det er et super match i forhold til holdets og mine personlige ambitioner.

- Næsten alle holdkammerater vil være nye for mig, og det er også noget, der tiltrækker mig. Det bliver et nyt kapitel i min karriere, siger Kragh Andersen.