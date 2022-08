Kristoff bliver stjernen i norsk cykelsatsning

- Kontraktlængden viser, at Uno-X har stor tiltro til mig. Det er en tillidserklæring, at de giver en gammel mand en kontrakt på tre år, siger Kristoff til norsk TV 2 ifølge NTB.

Holdchef Jens Haugland håber, at Kristoff kan være med til at udvikle holdets mange unge ryttere.

- Han kommer ikke til Uno-X for at få en lukrativ pensionsaftale. Han kommer for at flytte holdet op på World Touren og blive en del af grand tour-løb. Og så kommer han for at vinde cykelløb, siger Jens Haugland til norsk TV 2.

Kristoff er en stærk afslutter, og han står noteret for hele 84 professionelle sejre i karrieren. Han har blandt andet vundet fire etapesejre i Tour de France, mens han i 2015 vandt Flandern Rundt.