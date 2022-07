Der var tilskuere i flere lag på begge sider af Strandvej ved byskiltet til Glyngøre på en af de sjældne dage, hvor blæsten ikke gik frisk over Limfjordens vande.

For et år siden blev Jonas Vingegaard også hyldet i samme by for sin andenplads i Tour de France.

»Der er 10 gange så mange mennesker i år,« lød vurderingen langs vejen, imens alle folk ventede på hovedpersonen.