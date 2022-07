- Han har kørt med en overbevisning og en tro på, at han var stærk nok til at kunne vinde hele vejen igennem. Det har været specielt og flot at følge, siger Bjarne Riis.

Undervejs i årets Tour har Jonas Vingegaard vundet to etaper, lige som Bjarne Riis også gjorde i 1996. Herunder bjergetapen til Hautacam, hvor Riis også kørte først over målstregen for 26 år siden.

25-årige Jonas Vingegaard støder de seneste to års vinder af Touren, Tadej Pogacar, af tronen. Den 23-årige slovener fra UAE-holdet må nøjes med en andenplads i sin tredje Tour-deltagelse.

Bjarne Riis regner med at se netop de to ryttere konkurrere om Tour-sejren de næste år, men han håber også at se andre ryttere blande sig.