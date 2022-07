- Det ser da rigtig godt ud. Men vi skal være forsigtige i morgen (fredag, red.), hvor der vil være sidevind hele dagen. Intet er let i dette løb. Derefter må jeg prøve at gøre mig klar til enkeltstarten på lørdag, siger Thomas.

Torsdagens etape var løbets sidste bjergetape. Og de har trukket tænder ud i en Tour, hvor der er blevet kørt i højt tempo fra start af de fleste etaper.

- Jeg føler en lettelse over, at det er overstået. Det var op og ned for mig, men jeg følte mig egentlig okay kørende.

- Hver dag er fuld fart, og vi har kun haft to rigtige massespurter. To. Det er faktisk vanvittigt. Det er enormt hårdt, men heldigvis er jeg stadig i stand til at være med fremme, konstaterer den 36-årige veteran.