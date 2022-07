Pogacar forventer ingen hjælp i kampen mod Vingegaard

Ineos har tre mand blandt de ni bedste i klassementet - blandt andet Geraint Thomas på tredjepladsen.

Men Pogacar ser ikke noget i Ineos’ hidtidige kørsel i løbet, der antyder, at man er klar til at gå til angreb.

- En alliance tror jeg ikke på.

- Angriber de, er det godt for mig, fordi Jumbo er nødt til at besvare det. Men det ser lige nu ud til, at de mest kører for at komme på podiet og vinde holdkonkurrencen, siger Pogacar.

Den dobbelte Tour-vinder er 2 minutter og 22 sekunder efter Vingegaard inden løbets sidste uge.