Vingegaards hold slikker sårene efter dyr søndag

- For det første håber jeg, at Jonas er helt i orden efter sit styrt. Men det er klart, at med to mand mindre bliver det ikke lettere for os. Men vi kan jo ikke bare indkalde to nye, som vi kan have med på tirsdag.

- Så det handler om at skubbe det væk og lægge en ny plan, siger Grischa Niermann.

Løbet fortsætter med 16. etape tirsdag.