Siden har Primoz Roglic været dedikeret hjælperytter for Jonas Vingegaard, for selvom sloveneren normalt er kaptajn, har han understreget, at han ikke har tøvet med at bakke Vingegaard op, fordi danskeren ville gøre det samme i en omvendt situation.

Det har dog knebet for Primoz Roglic at følge feltet de seneste dage, og på lørdagens etape måtte han lade sig sætte uden at kunne være til større støtte for Jonas Vingegaard.

Primoz Roglic, der tidligere er blevet nr to i Tour de France, melder ikke, om han senere på sæsonen vil forsøge at vinde Vuelta a España for fjerde år i træk.