Ærgerlig Kron punkterede: Jeg kunne have kørt om sejren

Det var en potentiel etapesejr, der røg, da Andreas Kron punkterede på et kritisk tidspunkt på lørdagens etape i Tour de France.

Det mener den danske Tour-debutant selv efter at have set Michael Matthews køre med sejren efter at have været bedst på den stejle sidste stigning op mod flyvepladsen i Mende.

- Det var en mulig etapesejr. Okay, Matthews var virkelig stærk. Men jeg ramte gruppen, og hvis jeg ikke var punkteret, ville jeg have kørt med om sejren.