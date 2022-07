- Jeg ved, at han gerne vil køre to år mere, men han er ikke en del af vores projekt.

Efter et forrygende 2021, hvor 37-årige Cavendish vandt fire etaper i Tour de France, fik han forlænget sin kontrakt med det belgiske storhold for et år mere.

Men i år blev der ikke plads på Tour-holdet til briten. Quick-Step har i stedet satset på Fabio Jakobsen, der har kvitteret med foreløbig én etapesejr.

Mark Cavendish har ellers haft fart i cyklen i 2022 også. Han er noteret for fem sejre heriblandt en etapesejr i Giro d’Italia samt det britiske mesterskab.