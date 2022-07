Froome udråber Vingegaard som Pogacars største udfordring

- Det var ærgerligt at se Primoz Roglic blive fanget i et styrt. Men den anden side af den historie er, at vi virkelig har set Jonas Vingegaard træde frem som klassementrytter og som kandidat til at vinde Tour de France i år.

- Jeg tror, at når vi kommer ind i de store bjerge, kommer vi til at se meget mere til ham. Hvis nogen skal udfordre Pogacar i år, skal det være ham, siger Froome i et interview udsendt af hans hold, Israel-Premier Tech.

Selv har den falmede stjernerytter holdt lav profil i løbet, men har kunnet glæde sig over, at holdkammeraten Simon Clarke vandt den prestigefyldte brostensetape i sidste uge.