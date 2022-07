- Jeg er lykkelig over, at jeg bliver i to år mere hos Lotto Soudal. Det er jeg rigtig glad for. Vi er her i starten af Touren blevet enige, og jeg er rigtig glad for, at vi går i den samme retning, siger Kron til TV 2.

24-årige Kron kom til holdet forud for 2021-sæsonen, hvor han leverede en fornem debutsæson med blandt andet etapesejre i Schweiz Rundt og Catalonien Rundt.

Tour-debutanten havde kontraktudløb efter denne sæson og har overvejet sine muligheder. Men i sidste ende var beslutningen om at forlænge ikke ret svær, fortæller Kron.