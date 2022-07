Touren mindes ofrene fra Field's før tirsdagens etape

Tour de France-feltet vil forud for tirsdagens 4. etape mindes ofrene for skyderiet i Field’s søndag med et minuts klapsalver.

Det oplyser Tour de France-arrangøren, ASO, i en besked til de akkrediterede journalister til løbet.

Forrest i feltet vil de 10 danske ryttere stå ved siden af hinanden, lyder det videre.