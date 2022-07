Kron glæder sig til pause fra uvant liv som kendis

- For to uger siden kendte folk måske mit navn, men der var ikke mange, der vidste, hvem jeg var. Lige pludselig kan jeg ikke rigtig gå nogen steder, uden at folk skal have et billede og alt muligt.

- På en måde glæder jeg mig lidt til at komme lidt ned i gear igen. Jeg har ikke været vant til al den opmærksomhed. Det bliver rart at få en dag, hvor jeg kan slappe lidt af, siger han med et grin.

Tour de France kører videre og skriver nye historier, men dagene i Danmark bliver formentlig aldrig slettet fra erindringen hos de danske ryttere.