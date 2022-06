Vingegaard om positiv coronatest: Vi har fået en advarsel

- Det skræmte os en smule, at covid-19 ikke er overstået, og at der stadig er en risiko for, at både ryttere og folk omkring holdet tester positive under Touren.

- Men vi kan ikke gøre så meget ved det. Vi er nødt til at leve med det, og vi glæder os stadig til Tour de France, siger Grischa Niermann.