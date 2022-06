Mikkel Bjerg er seneste danske rytter ramt af corona

Coronasmitte er igen blusset op i cykelfeltet, og Mikkel Bjerg (UAE) er den seneste dansker til at blive ramt.

UAE-holdet oplyser på Twitter, at danskeren er en af to smittede på holdet, og at han derfor trækkes ud af det igangværende Slovenien Rundt.

Bjerg var en del af det hold, som forsøger at køre hjemmebanefavoritten og den dobbelte Tour de France-vinder Tadej Pogacar til samlet sejr i Slovenien.