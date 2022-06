Franskmand triumferede i Dauphiné efter udbrud

Selv om en mand var faldet fra, var udbruddet dog særdeles modstandsdygtigt og samarbejdsvilligt, så selv om store hold skiftes til at tage sliddet i front, kunne feltet ikke hale dem ind.

I stedet blev det til en afgørelse blandt de seks udbrydere, og Valentin Ferron hentede karrierens bare anden sejr.

Efter et par kuperede dage bliver det lørdag og søndag alvor på løbets sidste to etaper.

Lørdag skal Vingegaard og kompagni i løbet af 135 kilometer over to lange stigninger uden for kategori, Col du Galibier og Col de la Croix de Fer, inden der er mål på en kategori 2-stigning.

Søndag afgøres det hele i løbet af 139 kilometer med fire stigninger - inklusiv den afsluttende Plateau de Solaison, der er uden for kategori.