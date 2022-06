Vingegaard afviser spin-anklager fra landsmænd i Dauphiné

- Vi har et sindssygt stærkt hold og vil prøve at gå efter den samlede sejr med Primoz (Roglic). Jeg er her mere for træningens skyld, siger danskeren til TV 2 Sport.

Landsmændene Mathias Norsgaard (Movistar) og Niklas Eg (Uno-X), som også er til start i løbet, tror dog ikke helt på den ydmyge jydes påstand om, at han ikke vil køre for et topresultat.

- Ofte er det bare bullshit. Selvfølgelig kommer han for at kunne steppe ind og vinde, hvis han er bedre end Roglic, siger Norsgaard med til smil til TV 2 Sport.