Aristoteles og Elon Musk er med, når cykeltalentet jagter sin Tour-drøm

Livet var ved at blive ensformigt for Mikkel Honoré.

Hver dag stod den unge fredericianer op for at træne. Efter timerne på cyklen var det tid til at restituere. Se lidt tv. Dase på sofaen. Tidligt i seng, så rutinen kunne blive gentaget næste morgen. Den ene dag efter den anden.

»Det blev for meget af det samme. Jeg vil jo gerne leve som cykelrytter i rigtig mange år. Derfor kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at finde en bedre balance. Jeg skulle finde noget, der kunne hjælpe mig med at koble af, og som samtidig kunne bidrage med noget mere til mit liv.«