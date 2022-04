Læge: Egan Bernal kan konkurrere igen i maj

25-årige Bernal fik en skrækkelig start på 2022, da han 24. januar under en træning på sin enkeltstartscykel kørte ind i bagenden på en parkeret bus.

Det kostede ham 20 brækkede knogler samt to kollapsede lunger, og han er siden blandt andet blevet opereret to gange for brud på rygsøjlen.

Den ferme klatrer har selv forklaret, at han var ved at dø efter sit uheld. To uger senere blev han udskrevet.

I midten af marts var Bernal tilbage i cykeltrikot på sin hjemmetræner, og Ineos-sportsdirektør Xabier Artetxe udtrykte et håb om, at Bernal kunne køre cykelløb igen i løbet af 2022.