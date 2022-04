Belgisk vidunder reddede Quick-Steps forsømte forår i Liège

Belgieren fik hurtigt åbnet et hul på over et halvt minut, som han holdt fast i længe, men ved tikilometerporten var det nede på 20 sekunder, da der blev rykket blandt forfølgerne.

Han holdt dog tempoet og kørte alene over stregen - og øgede endda forspringet på vejen ind mod mål. 48 sekunder var afstanden til de nærmeste efter de 257 kilometer strabadser.