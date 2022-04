Højdramatisk Liège-Bastogne-Liège fik suveræn vinder

I Julian Alaphilippes fravær tog Remco Evenepoel over for Quick-Step og med et suverænt angreb 29 km før mål, trak det belgiske fænomen fra alt og alle. Ingen af konkurrenterne var i nærheden af at hente den 22-årige cykelrytter, som gjorde sig bemærket på dansk jord med sin sejr i PostNord Danmark Rundt sidste sommer.

»Set i bagklogskabens lys var det momentet. I moderne cykling var det nærmest historisk, at vi var vidne til, at Remco Evenepoel kunne køre hjem så langt udefra,« siger Thomas Bay, cykelekspert på Eurosport, om Remco Evenepoels løbsafgørende angreb.