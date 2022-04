Basker slog verdensmester og triumferede på hjemmebane

Undervejs nåede spanieren at have et forspring på over fire minutter, men cirka 16 kilometer fra mål blev han opslugt af en stor frontgruppe.

På det tidspunkt var positionskampen allerede begyndt på den kuperede etape, og flere forsøgte at udnytte de smalle veje og korte bakker til at stikke af på de afsluttende kilometer, men ingen lykkedes med det.

Derfor bestod frontgruppen stadig af mere end et dusin ryttere, da rytterne drejede ind på etapens sidste kilometer. Her var Pello Bilbao hurtigst, og den 32-årige basker snuppede sin første sejr i næsten et år.