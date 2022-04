Roubaix-vinder har fået indopereret hjertestarter efter kollaps

Cykelholdet fortæller ikke noget om, hvornår Colbrelli eventuelt vender tilbage til cykelsporten.

Den 31-årige rytter må dog formentlig indstille sig på, at det er slut med at deltage i løb i Italien, hvor det ikke er tilladt at deltage i konkurrencesport med en indopereret hjertestarter.

Af samme årsag blev fodboldspilleren Christian Eriksen i december løst fra sin kontrakt i Inter, efter at han faldt om med hjertestop under EM og senere fik indopereret en ICD-enhed.

Sonny Colbrelli vandt sidste år EM og forårsklassikeren Paris-Roubaix.