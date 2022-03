Eritreer snød favoritterne og vandt belgisk klassiker

Første gang, rytterne kørte over den, gav Kasper Asgreen tempoet et nøk op. På den anden tur over Kemmelberg, hvor der var cirka 50 kilometer til mål, trådte Kasper Asgreen igen på speederen, hvilket kortvarigt skabte splittelse.

På den tredje og sidste bestigning af Kemmelberg - med 35 kilometer til mål - trådte Wout van Aert så an. En danskertrio med Asgreen, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen indledte jagten sammen med et par andre og fangede den belgiske altmuligmand.

Men selv om Kemmelberg altså dannede ramme om flere offensiver, så var det ikke her, at nogen for alvor gjorde en forskel.

Det skete med 25 kilometer tilbage. Her kørte en kvartet, der altså nåede helt til mål, væk.