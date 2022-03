Ung brite vandt i Catalonien efter dramatisk spurt

Ethan Vernon er i gang med sin første sæson som professionel, og fredagens triumf var britens første sejr nogensinde på World Touren.

I den samlede stilling er Joao Almeida (UAE) ny mand i førertrøjen. Portugiseren har et forspring på et enkelt sekund til colombianeren Nairo Quintana (Arkea) før de sidste to etaper.

Catalonien Rundt består i alt af syv etaper og slutter på søndag.