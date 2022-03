Hurtigt viste Tadej Pogacar, at han ville helt af med de hurtige folk. Flere gange angreb han op ad stigningen, men for en gangs skyld slap sloveneren ikke af med sine konkurrenter.

Faktisk var det Søren Kragh Andersen, der kom med det angreb, der rystede favoritterne mest. Kun Pogacar kunne følge danskeren, som dog heller ikke slap væk før toppen af stigningen.

På toppen rykkede Matej Mohoric frem i front, og på nedkørslen satsede han alt, og flere gange var hans hjul ude at kysse grøftekanten.

Han holdt sig dog på cyklen, og det betød, at han havde et forspring, da rytterne ramte bunden. Selv om blandt andre Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen gjorde deres for at hente sloveneren, så lykkedes det ikke.