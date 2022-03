Uforberedt Pedersen inden monument: Spændingen og viljen er der

Så blev Mads Pedersen kaldt ind, og nu skal eksverdensmesteren så for første gang i karrieren prøve kræfter med den næsten 300 kilometer lange rute i det norditalienske.

- Uvished og ændrede planer er en del af jobbet. Det må man acceptere, og man skal være klar, siger Pedersen på Treks hjemmeside.

- Holdet havde brug for mig, så nu er jeg her. Milano-Sanremo er et monument, det er en del af cykelsportens historie. Jeg kan ikke sige, at jeg er forberedt, men spændingen og viljen til at gøre det godt er der.