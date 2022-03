Dansk cykelrytter stiger i graderne på belgisk hold

- Min rolle har udviklet sig mere og mere. De tror på, at jeg kan køre med om sejrene. Jeg har haft en mere beskyttet rolle allerede fra start i sæsonen.

- Jeg har kørt mange løb med Tim Wellens, så det har givet lidt, at det har været ham, vi har kørt for. Men jeg har ofte været sidste mand for ham, og det har været sindssygt fedt at få en lidt mere beskyttet rolle, siger danskeren.

Belgiske Wellens er da også et godt bud på en rytter, der kan køre sig til et topresultat lørdag, efter at han allerede har vundet to løb i 2022.