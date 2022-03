Russisk cykelrytter bliver fransk efter fremskyndet proces

24-årige Pavel Sivakov kommer frem over til at køre med et fransk flag ud for sit navn i diverse cykelløb og eventuelt for Frankrig ved VM og OL.

Det meddeler den nu tidligere russer via sit hold, Ineos.

- Jeg blev født i Italien og flyttede til Frankrig som etårig. Jeg voksede op, blev uddannet og forelskede mig i at køre på min cykel i Frankrig. Det føles som mit hjem, siger Sivakov.