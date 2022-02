Belgier tog ny spurtsejr i Emiraterne

Den belgiske sprinter var hurtig, da 5. etape blev afviklet. Philipsen, som kører for Alpecin-Fenix, slog hollandske Olav Kooij (Jumbo-Visma) og irske Sam Bennett (Bora) i spurten.

Tadej Pogacar fører UAE Tour efter sin etapesejr onsdag, men en punktering med omkring syv kilometer igen sendte sloveneren på ekstra arbejde torsdag. Mikkel Bjerg fik kørt Pogacar frem til feltet igen.

Etapen så med sin flade profil fra start ud til at ende med en spurtafslutning. Som vanligt kom et udbrud afsted. I første omgang en kvartet, men da den blev indhentet, gav tjekkiske Michael Kurkle et forsøg.