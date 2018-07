Sagan sled sig i mål: Min hårdeste dag på en cykel

Peter Sagan havde kun én ting i tankerne undervejs på fredagens 19. etape i Tour de France.

Verdensmesteren ville i mål i den grønne pointtrøje, og så måtte det næsten koste, hvad det ville.

Prisen var da også til at få øje på, og etapen endte med at være den hårdeste dag i cykelsadlen i karrieren for Peter Sagan, der trillede i mål 38 minutter og 23 sekunder efter Primoz Roglic, der vandt etapen.

- På en cykel, så tror jeg, det var den hårdeste dag. For mig er det her meget større end de tre etapesejre tidligere i løbet. Nu skal jeg overleve lørdag også, og jeg ved, at det bliver nemmere end i dag (fredag, red.).

- Mentalt har jeg det godt. Det skyldes nok, at det ikke var en mulighed i mit hoved at smide det hele væk. Jeg vidste, at jeg skulle fuldføre. Det betød ikke meget, om jeg kom i mål inden for tidsgrænsen eller ej. Jeg skulle bare fuldføre.

- Det er umuligt at beskrive. Det gjorde ondt, men jeg er glad for, at jeg klarede det og forsætter, siger Peter Sagan ifølge cyclingnews.com.

Peter Sagan vandt sin tredje etapesejr i Touren i år, da han sejrede på 13. etape, og tirsdag i denne uge stod det klart, at ingen konkurrenter kan pille den grønne pointtrøje af slovakken, hvis Sagan fuldfører Tour de France.

Bora-rytteren skal dog til Paris og over målstregen for at vinde den grønne trøje for sjette gang i karrieren, men efter sit styrt på 17. etape har Peter Sagan fået det hårdt.

Smerterne efter at være i asfalten på nedkørslen fra Col de Val Louron-Azet er store, og selv om Sagan ikke pådrog sig brud, så har han siden cyklet rundt med store hudafskrabninger og blå mærker.

Drømmen om at vinde den grønne trøje igen sidder dog dybt i Sagan.

- Den grønne trøje og mine holdkammerater hjalp mig meget, og jeg er stolt af dem, og af at vi kunne gøre det. Jeg var overrasket efter den første stigning, og jeg tænkte "fucking hell", hvad gør jeg i dag.

- Det var bare en nem stigning på to kilometer, og jeg blev nærmest sat allerede der, men vi klarede det bagefter i grupettoen med mine holdkammerater og Arnaud Démares holdkammerater fra FDJ, siger Sagan.