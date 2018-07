Franske Démare vandt massespurten på 18. etape

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Etapen fra Trie-sur-Baïse til Pau er næstsidste chance for sprinterne i årets Tour de France.

Chris Froome får svært ved at vinde sit femte Tour de France efter tidstab på bjerg, der også knuste Jakob Fuglsang.

Bora-holdet førte an på de sidste kilometer, men kaptajn Sagan måtte se de øvrige sprintere tordne mod målstregen foran sig.

En mindre gruppe forsøgte at vriste sig fri på en bakke godt 15 kilometer fra mål, men det lykkedes ikke, og så var den forventede massespurt en realitet.

Med godt 100 kilometer til mål rørte feltet pludselig på sig. Flere klassikerspecialister forsøgte at angribe, og blandt andre Movistars Nairo Quintana røg en tur i asfalten.

Men efter 45 kilometer - og med 125 kilometer til mål - var de stadig kun halvandet minut foran feltet, der ikke lod dem få for stort hul.

Fra etapens begyndelse forsøgte en række ryttere at komme afsted fra feltet.

Sagan fik grønt lys til at køre etapen, men i spurten var han ikke i nærheden af de hurtigste ryttere.

Forud for etapen var der tvivl om, hvorvidt verdensmesteren kunne stille til start på torsdagens etape. Sagan styrtede nemlig på nedkørslen fra Col de Val Louron-Azet på 17. etape og kørte sig forslået i mål. Dog uden brud.

I en massespurt i målbyen Pau vandt Démare foran landsmanden Christophe Laporte og de to nordmænd Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

Cykelrytteren Arnaud Démare har haft svært ved at finde topformen i årets Tour de France, men 18. etape blev en stor triumf for FDJ-franskmanden.

