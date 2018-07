Froome har erkendt nederlag og accepteret rolle som hjælperytter

Team Sky har fået en ny kaptajn.

Det stod klart efter 17. etape i Tour de France, hvor den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome ikke kunne følge med holdkammeraten Geraint Thomas i den gule førertrøje op ad den sidste stigning mod mål.

Der har længe været spekuleret i, hvem af de to Sky-ryttere der er kaptajn på det stjernespækkede cykelhold. Direkte adspurgt mener Thomas, at han lige nu er bedste bud.

- Jeg er i den bedste position til at slutte på toppen, så det tænker jeg. Jeg vil ikke ændre min fremgangsmåde, men bare tænke én dag frem, siger waliseren til TV2 Sport.

Tour-tronskiftet blev tydeligt: Froome gik ned til sidst i Quintana-opvisning

Også Froome erkender, at han næppe kommer til at vinde Tour de France for femte gang i år, efter han blev sat på den sidste stigning.

- Det var en virkelig, virkelig hård og intens dag, men jeg fortryder intet.

- Geraint har kørt et helt fantastisk løb. Han fortjener at være i gult. Jeg krydser fingre for, at han holder den til Paris.

- Sådan er det i professionel cykelsport. Det er det, en holdsport handler om. Jeg er glad for at være i den position, hvor jeg er.

- Jeg har vundet mine sidste tre Grand Tours. Så det har bestemt været en hård forberedelse, men jeg vil stadig kæmpe for min podieplads og forsøge at holde Geraint i gult, siger Froome til TV2 Sport.

Så sluttede festen: Froome og Fuglsang ramte muren Chris Froome får svært ved at vinde sit femte Tour de France efter tidstab på bjerg, der også knuste Jakob Fuglsang.

Han kom i mål 48 sekunder efter holdkammeraten og ligger nummer tre i det samlede klassement, hvor han har 2 minutter og 31 sekunder op til den gule trøje.

På andenpladsen ligger hollænderen Tom Dumoulin fra Sunweb. Han er 1 minut og 59 sekunder efter Thomas.