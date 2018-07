Sky-rytter angrer sin handling efter Tour-udsmidning

Cykelrytteren Gianni Moscon har lagt sig fladt ned, efter at han søndag blev smidt ud af Tour de France for at slå ud efter en anden rytter på 15. etape.

Den 24-årige Sky-rytter undskylder i en video på holdets Twitter-profil for, at han slog ud efter Fortuneo-rytteren Elie Gesbert.

- Jeg er ked af dagens (søndag, red.) hændelse, og jeg fortryder helt og holdent mine handlinger.

- Jeg vil gerne personligt undskylde over for Elie Gesbert for hændelsen, det var et dårligt eksempel af mig over for alle.

- Jeg vil gerne undskylde offentligt til mine holdkammerater, til alle på Team Sky og til alle, som er involveret i Tour de France. Jeg har ingen undskyldninger og accepterer beslutningen fra løbsarrangørerne, siger Gianni Moscon.

Sky-holdchefen Dave Brailsford var forinden ude med kritik af sin rytter.

- Gianni er utrolig skuffet over sin egen opførsel, og han ved, at han har svigtet sig selv, holdet og løbet.

- Vi vil forholde os til episoden med Gianni, når Touren er slut, og vi vil beslutte, om der skal ske mere i sagen.

- Jeg vil udtrykke min oprigtige undskyldning til både Elie Gesbert og Fortuneo for denne uacceptable hændelse, udtaler Dave Brailsford ifølge AFP.

Det er ikke første gang, at Gianni Moscon laver unoder, som sætter Sky i et dårligt lys.

Sidste år fik han karantæne af Sky-holdet, da han brugte racistiske ord rettet mod franske Kevin Reza i forbindelse med Romandiet Rundt.

Dengang fik han en skriftlig advarsel af Sky.