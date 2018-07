Belgisk cykelhold stopper samarbejdet med André Greipel

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

FBI mener, at Carter Page samarbejdede med Rusland om det amerikanske præsidentvalg. Det afslører nye overvågningsdokumenter.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, truer med stoppe adgangen til et vigtigt havstræde.

James Gunns seneste film har indtjent knap 10 mia. kr, men producenten Disney har nu valgt at afbryde samarbejdet, efter instruktørens gamle tweets er dukket op. Finans

Slots- og Kulturstyrelsen mener, at driftige Herning-folk har ødelagt en fredet landskabsarkitektonisk perle i Herning.

Colombiansk cykling har ramt en guldåre med en række ryttere i verdensklasse og kan stille et stærkt VM-hold.

I 2017 blev han nummer to i kampen om den grønne pointtrøje i Touren. Det samme blev han i 2012 og 2015.

Den tyske sprinter udgik på 12. etape af dette års Tour de France. Det var første gang, at Greipel udgik fra løbet, som han har deltaget i otte gange.

- Lotto Soudal og André Greipel vil gerne informere jer om, at de efter otte succesfulde år stopper deres samarbejde, skriver holdet.

Cykelholdet Lotto Soudal og rytteren André Greipel har valgt at stoppe samarbejdet.

André Greipel og Lotto Soudal har valgt at stoppe samarbejdet. Greipel har kørt otte år for det belgiske hold.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her