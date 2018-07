Magtdemonstration af Sky i Alperne

Derfor har topryttere brug for astmamedicin:

Der er undfanget mange børn uden for ægteskab, hvilket før i tiden har været ulykkeligt for kvinden. I dag får flere og flere kvinder bevidst børn uden en mand.

Danske Bank-aktien blev 16 mia. kr. mindre værd onsdag efter et regnskab, der skuffede både marked og analytikere. Finans

5000 ansøgere om boligstøtte må vente for længe på at få deres udbetaling. Udbetaling Danmark beklager. Børnefamilier ekstra hårdt ramt.

Jakob Fuglsang havde ikke mere at give af, da onsdagens Tour de France-etape skulle afgøres, siger han.

Barack Obama advarer om for mange »stærke mænd« i politik.

Google-sagen handler om forbrugernes tillid til techgiganter, siger Vestager om rekordbøde. Google er vildt uenig og mener, at afgørelsen svækker konkurrencen. Vestager afviser, at sagen er politisk vendt mod USA.

Hverken Mark Cavendish eller Marcel Kittel nåede i mål inden for tidsgrænsen på 11. etape af Tour de France.

Dansker blev nummer fire i et stærkt besat løb, som kritiker kalder en hån imod kvindecykling.

Ingen kunne dog følge med waliseren. Dan Martin (UAE) forsøgte, men Froome snuppede hans hjul og fik på den måde et springbræt til den offensiv på de sidste kilometer, der satte klassementet på plads.

Først rykkede Geraint Thomas i et forsøg på at lokke de andre ud af busken.

Med et støt og hårdt tempo op mod målet på La Rosiére blev de forreste holdt i kort snor, mens favoritgruppen samtidig blev pillet fra hinanden.

Der var dog andre, der ville lege med. Både Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) Tom Dumoulin (Team Sunweb) satte angreb ind og åbnede for alvor op for løbet.

Udbryderne kom fint først over første bjerg, Montée de Bisanne, og opbyggede et forspring på mere end fem minutter, fordi feltet og favoritterne lurepassede.

Den forholdsvis korte, men bjergrige etape på 109 kilometer indbød til angreb, og en stor gruppe ryttere fik da også tidligt lov at køre væk.

Froome er knap halvandet minut efter og ligger nummer to i den samlede stilling, hvor det altså meget sigende er en holdkammerat, der er den største forhindring på vejen mod en femte Tour-triumf.

De cykelfans, der efter en forholdsvis stille første halvdel af Tour de France har sukket efter drama, fik endelig smæk for skillingen på onsdagens etape fra Albertville til La Rosiére.

Udfordrerne havde ikke kræfterne til at true Chris Froome og Sky-mandskabet på onsdagens hårde bjergetape.

