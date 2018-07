Sagan og far er altid med helt fremme: Men på 7. etape var det ikke nok

CHARTRES - Hvis man vil have underholdning omkring målstregen under Tour de France, skal man forsøge at lokalisere Peter Sagans far.



Lubomir Sagan lever sig i den grad ind i sønnens anstrengelser.

På anden etape sad han i kommentatorboksen for Eurosport og var ved at ødelægge lydudstyret, da han skreg sin glæde ud til alle. To dage senere stod han langs barrieren på opløbstrækningen, da Peter Sagan igen skød frem til en etapesejr. Det blev fejret med et brøl og et bjørnekram til en ven.

Peter Sagan er efterhånden en voksen mand på 28 år, der selv er blevet far, men for bedstefar Lubomir Sagan er passionen den samme, når han ser sønnen køre med om sejren.

Da Sagan tidligere på året som den første rytter kørte ind igennem porten til cykelbanen i Roubaix, til den afgørende runde på forårsklassikeren, stod Lubomir klar på inderbanen med knyttet næve og et vildt udtryk i hovedet, for at heppe på sønnen, der endte med at vinde løbet.

En vindermaskine

De to har masser at fejre sammen. Peter Sagan er en vindermaskine, der altid er med fremme, når muligheden byder sig. Han misser sjældent en finale. Det gjorde han heller ikke fredag, da etapen blev afgjort i en massespurt. Sagan var med forrest i finalen, men han kunne ikke følge med på de sidste meter i sprinten, der blev vundet af hollænderen Dylan Groenewegen. Sagan sluttede på tredjepladsen.

»Jeg blev nummer tre, og det var fint nok, jeg havde ikke benene til at slå de to første. Det var ikke så slemt, det var bedre end at blive nummer fire,« sagde Peter Sagan.

Han kører stadig med den grønne pointtrøje i Tour de France, som han vandt fem år i træk fra 2012 til 2016. Han havde formentlig også vundet den sidste år, hvis han ikke var blevet smidt ud, fordi han ramte Mark Cavendish med en albue i en spurt, hvilket resulterede i et grimt styrt.

Peter Sagan 28 år Slovak 10 etapesejre i Tour de France 5 gange vinder af den grønne pointtrøje i Tour de France (2012-2016) Verdensmester (2015, 2016, 2017) Vinder af Paris-Roubaix (2018)

Vinder af Flandern Rundt (2016)

En hviledag på 231 km

Fredag tog feltet sig en hviledag på 231 km. Årets længste etape blev afviklet i et ganske langsomt tempo. Det mindede en lille smule om arbejdsvægring, og rytterne kom først i mål et kvarter senere end det mest konservative tidsskema. Der var kun få udbrud undervejs, og først otte km før mål begyndte rytterne at køre væddeløb.

»Det var en rolig dag, fordi der ikke var sidevind. Men det var kedeligt, og vi sad derude i seks timer. Det var virkelig en kedelig etape,« sagde Peter Sagan.

Lørdag får Peter Sagan og farmand en ny chance for at køre med om sejren, når rytterne skal ud på 181 flade kilometer.