Sidste års vinder af den grønne trøje er udgået af Tour de France

For et år siden stod han på podiet i Paris iklædt den grønne trøje som den samlede vinder af pointkonkurrencen i Tour de France 2017.

Nu er Michael Matthews udgået af Tour de France på grund af sygdom.

Det oplyser den australske sprinters hold, Team Sunweb.

»Forberedelserne til Touren starter måneder i forvejen. Men nogle gange, uanset hvor meget du gør, udvikler tingene sig ikke på den måde, som du håber på. Vi er kede af at kunne fortælle, at Michael Matthews ikke stiller til start i Tour de France her til morgen på grund af sygdom. Bliv hurtigt rask, Michael,« lyder det i meddelelsen.

Michael Matthews er holdkammerat med danske Søren Kragh Andersen, der er iklædt den hvide ungdomstrøje i øjeblikket.

Holdets kaptajn, Tom Dumoulin, udtaler, at »det er et stort slag, først og fremmest for ham selv, men også for hele holdet«.

En anden rytter, der ikke stiller op til onsdagens 5. etape, er den 24-årige Tiesj Benoot. Lotto Soudal-rytteren styrtede på 4. etape og slog blandt andet sin skulder af led og pådrog sig trykkede riiben.

Blandt de øvrige udgåede ryttere fra årets Tour de France er den danske Astana-kaptajn Jakob Fulgsangs holdkammerat Luis Leon Sanchez, der styrtede på årets 2. etape.

Derudover er Tsgabu Grmay og Axel Domont udgået undervejs.