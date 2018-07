Amerikaner fortsætter i Touren trods brud på skulderblad - nu samler han penge ind

LA BAULE - Cykelryttere er gjort af et særligt stof, når det handler om at udholde smerte og bide tænderne sammen. Tag bare amerikaneren Lawson Craddock, der kører for Team Education First.

Han røg i asfalten allerede under første etape. Undersøgelser har siden vist, at han har et brud på sit skulderblad.

»Jeg ankom ekstremt motiveret for at konkurrere i en måned, men det hele faldt desværre på gulvet, da jeg styrtede på første etape, og jeg fik et brud på mit skulderblad og en flænge under øjet som skulle syes. Jeg kæmpede mig igennem de sidste 80 km på etapen, inden jeg blev røntgenfotograferet og lappet sammen,« skriver Lawson Craddock.

Det får ham dog ikke til at stå af. Han sidder bagerst i feltet, og helt skævt på cyklen for at skåne sin venstre skulder.

»Jeg er ikke typen, der giver op. Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke stopper, med mindre det er helt nødvendigt. For at motivere mig selv yderligere, har jeg besluttet at donere 100 dollars for hver etape, jeg gennemfører til Greater Houston Cycling Foundation,« skriver Lawson Craddock.

Han har opfordret andre til også at donere penge til formålet, og det er der rigtig mange, der vil. Indtil videre har han fået samlet 140.000 kroner ind.

»Jeg er meget overrasket over hvor mange andre, der også har doneret penge. Det er meget overvældende og ekstremt motiverende for mig,« skriver han.

Pengene skal gå til at renovere en cykelbane i Texas, som er blevet ødelagt af en orkan. Her håber han, at unge kan komme op på cyklen igen på den bane, hvor han selv begyndte at cykle.

Lawson Craddock ventes til start tirsdag, når rytterne skal ud på 195 km fra byen La Baule til Sarzeau.