Chris Anker Sørensen indstiller karrieren efter sæsonen

Cykelrytteren Chris Anker Sørensen indstiller karrieren, når denne sæson er færdig.

Det fortæller den tidligere toprytter til TV2 Sport.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er helt ung længere, og at kroppen ikke kan det, den kunne. Jeg har slet ikke det niveau, jeg havde førhen, siger han.

33-årige Chris Anker Sørensen kørte i mange år med på højeste plan for Bjarne Riis' cykelhold.

De seneste år har karrieren udfoldet sig på mindre hold, i øjeblikket danske Riwal.

Han ser frem til at prioritere andre ting end det at køre på cykel.

- Derudover trænger jeg også til at være mere sammen med min familie.

- Det har været mange år på farten, og nu har jeg brug for at være lidt mere hjemme og er klar til at tage et nyt skridt i mit liv og være noget andet end bare cykelrytter, siger Chris Anker Sørensen til TV2 Sport.

Danskeren høstede sin største triumf, da han i 2010 vandt en etape i Giro d'Italia.

12 gange stillede han til start i et af de tre såkaldte grand tour-løb, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

"Oksen fra Hammel", som Chris Anker Sørensen kærligt blev kaldt, sluttede i 2011 som samlet nummer 12 i Vueltaen, hans bedste resultat i en grand tour.

Året efter blev han nummer 14 i Tour de France, hans bedste resultat i fem deltagelser i verdens mest prestigefyldte etapeløb.