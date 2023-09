FCM smed føringen to gange i underholdende lokalderby

Med et mål syv minutter før tid sørgede Viborg FF fredag aften for, at FC Midtjylland ikke fik sejren i 2-2-opgøret i Superligaens ottende runde.

Det var en tempofyldt og afvekslende slagudveksling mellem to mandskaber, der begge forsøgte at vinde kampen med et offensivt udgangspunkt

Efter en målløs første halvleg eksploderede det efter pausen, hvor FCM var foran to gange, men begge gange smed føringerne væk.