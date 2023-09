Italiener sprintede sig til sejr i Vueltaen efter styrt

Et styrt på 19. etape af Vuelta a España skabte stor dramatik kort før målstregen.

Italieneren Alberto Dainese fra DSM udnyttede styrtet og et mindre mandefald til at køre først over målstregen.

Styrtet kort før målstregen sendte blandt andre sprinteren Kaden Groves i asfalten.

Kaden Groves havde tidligere vundet to etaper i det spanske etapeløb og var en af favoritterne til at tage sejren.