København vil have ungdoms-OL til byen

- Jeg har ikke været en del af Idrætsforeningsdanmark og talt med IOC. Men jeg har forstået, at de synes, det er et godt skridt på vejen, fordi det kommer på IOC’s radar, at man kan og vil det i København, siger hun.

Ved ungdoms-OL konkurrerer deltagere fra 15 til 18 år mod hinanden.

Det afvikles ligesom de voksnes konkurrencer hvert fjerde år og har i sin nuværende form været afholdt siden 2010.

Om tre år er Senegals hovedstad, Dakar, vært for legene.

Esbjerg var vært for et lignende arrangement i 1999, men dengang deltog kun atleter fra europæiske lande og i langt færre sportsgrene.

Kultur- og fritidsborgmesteren ved endnu ikke, hvad den store udgave af ungdoms-OL vil koste.

- Det er vigtigt at holde fast i, at det er en hensigtserklæring. For København kan ikke gøre det selv. Men man skal starte med at have en vision.

- Jeg kan ikke sige præcis, hvad det vil koste. Men det kommer selvfølgelig til at kræve en del økonomi, lyder det fra den radikale borgmester.